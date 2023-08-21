Власти Башкирии обсудили вопросы капремонта домов и благоустройства общественных территорий

Более 6 миллиардов рублей потратят в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Башкортостане. А вот по программе «Башкирские дворики» в республике преобразятся 206 придомовых территорий. О ходе реализации программ капремонта общедомового имущества и общественных пространств говорили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.
Оперативное совещание в ЦУРе началось не совсем привычным составом, когда за главным столом руководитель республики, премьер-министр и председатель Госсобрания. Слева от Радия Хабирова сегодня сидел Рафаэль Байдавлетов. Бывшего главу башкирского правительства в честь 80-летия удостоили ордена Дружбы народов.
Одним из ключевых вопросов оперативного совещания правительства региона стал ход реализации программ капремонта общедомового имущества и благоустройства общественных территорий. В 2023 году в республике планируется привести в порядок 206 дворов. Бюджет программы превышает один миллиард 200 миллионов рублей. Все работы планируется завершить до конца сентября. А вот сроки по окончанию ремонта подъездов – до 21 ноября. Всего в этом году изменят облик 759 парадных.
В Башкортостане в этом году запланирован солидный объем капитального ремонта жилья. Всего на эти цели направят 6,4 миллиарда рублей. В 306 многоквартирных домах работы уже завершены, еще примерно такое же количество жилых зданий предстоит привести в порядок. От вопроса капремонта – к проблеме нехватки кадров. Участники оперативного совещания обсудили также ситуацию на рынке труда по итогам первого полугодия.
По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, уровень безработицы во втором квартале 2023 года составил чуть больше 2%, что ниже средних значений по ПФО и России в целом. В банке вакансий с начала года появилось 9 тысяч новых предложений, и сегодня работодатели предлагают более 50 тысяч вариантов.