Власти Башкирии обсудили вопросы капремонта домов и благоустройства общественных территорий

Более 6 миллиардов рублей потратят в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Башкортостане. А вот по программе «Башкирские дворики» в республике преобразятся 206 придомовых территорий. О ходе реализации программ капремонта общедомового имущества и общественных пространств говорили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

Оперативное совещание в ЦУРе началось не совсем привычным составом, когда за главным столом руководитель республики, премьер-министр и председатель Госсобрания. Слева от Радия Хабирова сегодня сидел Рафаэль Байдавлетов. Бывшего главу башкирского правительства в честь 80-летия удостоили ордена Дружбы народов.

16 августа Рафаэлю Ибрагимовичу исполнилось 80 лет. Его работа была очень полезна для нашей республики. В управленческой команде региона сегодня много его учеников. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Разрешите выразить слова благодарности за высокую награду. Для меня это оценка эффективности работы нашего Правительства, которое я возглавлял. Сегодня в непростое время для страны желаю руководству республики энергии, самоотдачи для достижения поставленных задач в укреплении и процветании Башкортостана и его многонационального народа. Рафаэль Байдавлетов, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан /1999-2008 гг./

Одним из ключевых вопросов оперативного совещания правительства региона стал ход реализации программ капремонта общедомового имущества и благоустройства общественных территорий. В 2023 году в республике планируется привести в порядок 206 дворов. Бюджет программы превышает один миллиард 200 миллионов рублей. Все работы планируется завершить до конца сентября. А вот сроки по окончанию ремонта подъездов – до 21 ноября. Всего в этом году изменят облик 759 парадных.

В Башкортостане в этом году запланирован солидный объем капитального ремонта жилья. Всего на эти цели направят 6,4 миллиарда рублей. В 306 многоквартирных домах работы уже завершены, еще примерно такое же количество жилых зданий предстоит привести в порядок. От вопроса капремонта – к проблеме нехватки кадров. Участники оперативного совещания обсудили также ситуацию на рынке труда по итогам первого полугодия.

Главной проблемой является не безработица – у нас катастрофическая нехватка трудовых ресурсов. У нас на каждом предприятии людей не хватает – где 200, а где и 2000. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан