В Уфе и Ишимбае простились с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым

В Уфе и Ишимбае сегодня прошло прощание с 21-летним нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. У хоккеиста была диагностирована опухоль головного мозга, с которой он боролся на протяжении последних полутора лет. 14 августа Родиона Амирова не стало. Проститься с талантливым игроком сегодня пришли тысячи болельщиков.

Уже с восьми часов утра болельщики начали прибывать на «Уфа-Арену». Именно там началась траурная церемония прощания с молодым хоккеистом. Родиона Амирова не стало 14 августа в немецком Мюнхене, где врачи предпринимали последние попытки взять верх над болезнью спортсмена. Родион мужественно сражался за свою жизнь. Но победить не сумел.

Спортивный мир республики и страны понёс тяжёлую утрату. Полтора года парень до последнего бился с онкологией. Формировался большой спортсмен, великий хоккеист современности. Соболезнования родным и близким Родиона. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Горе объединило всех. Проститься с Родионом Амировым пришёл глава республики Радий Хабиров. В полном составе на прощании были игроки футбольной «Уфы», хоккейных «Толпара», «Тороса», «Стальных лис» и, конечно, «Салавата Юлаева». На церемонию прилетел и один из лучших друзей Родиона – Шакир Мухамадуллин, который весной улетел играть за «Сан-Хосе Шаркс». И, естественно, родные и близкие, а также тысячи любителей хоккея.

Так Родион Амиров отправился в свой последний путь из-под сводов «Уфа-Арены». Фан-клуб и воспитанники «Толпара» чествовали хоккеиста грохотом клюшек и барабанов. Катафалк с Амировым отправился в Ишимбай.

Память о нём будет вечной, он навсегда будет в наших сердцах, в сердцах игроков «Салавата Юлаева», и сейчас все, приходя на арену, будут вспоминать его, будет команда биться за него, болельщики кричать, поддерживать. Эмиль Нафиков, руководитель фан-сектора ХК «Салават Юлаев»

Болельщики запомнили его жизнерадостным, он делал много хороших дел. Постоянно улыбался – не найдете фотографий, где он грустный или злой. Амиров постоянно взаимодействовал с болельщиками, фотосессии и мастер-классы. Кирилл Платошин, болельщик ХК «Салават Юлаев»

«Ишимбай-Арена» стала вторым местом, где болельщики и близкие Родиона Амирова могли проститься с ним. Именно в Ишимбае Амиров прожил свои первые годы и там начал заниматься хоккеем. Он был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района.

Родион рос на наших глазах. Маленького мальчика знала, он стал таким сильным, талантливым и знаменитым парнем. Очень рада, что из нашего города есть такой парень, который станет примером для хоккеистов. Игры с Родионом Амировым мы смотрели, любили наблюдать, как Родион выходил на лёд. Евгения Буланкина, болельщица ХК «Салават Юлаев»