В Уфе и Ишимбае простились с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым

В Уфе и Ишимбае сегодня прошло прощание с 21-летним нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. У хоккеиста была диагностирована опухоль головного мозга, с которой он боролся на протяжении последних полутора лет. 14 августа Родиона Амирова не стало. Проститься с талантливым игроком сегодня пришли тысячи болельщиков.
Уже с восьми часов утра болельщики начали прибывать на «Уфа-Арену». Именно там началась траурная церемония прощания с молодым хоккеистом. Родиона Амирова не стало 14 августа в немецком Мюнхене, где врачи предпринимали последние попытки взять верх над болезнью спортсмена. Родион мужественно сражался за свою жизнь. Но победить не сумел.
Горе объединило всех. Проститься с Родионом Амировым пришёл глава республики Радий Хабиров. В полном составе на прощании были игроки футбольной «Уфы», хоккейных «Толпара», «Тороса», «Стальных лис» и, конечно, «Салавата Юлаева». На церемонию прилетел и один из лучших друзей Родиона – Шакир Мухамадуллин, который весной улетел играть за «Сан-Хосе Шаркс». И, естественно, родные и близкие, а также тысячи любителей хоккея.
Так Родион Амиров отправился в свой последний путь из-под сводов «Уфа-Арены». Фан-клуб и воспитанники «Толпара» чествовали хоккеиста грохотом клюшек и барабанов. Катафалк с Амировым отправился в Ишимбай.
«Ишимбай-Арена» стала вторым местом, где болельщики и близкие Родиона Амирова могли проститься с ним. Именно в Ишимбае Амиров прожил свои первые годы и там начал заниматься хоккеем. Он был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района.
«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер, под которым играл Амиров. Также в его честь назван молодежный турнир. Память о молодом хоккеисте будет жить в сердцах каждого спортсмена. За свою короткую жизнь Родион Амиров сумел влюбить в себя тысячи людей по всему миру. В свою яркую игру, улыбку и желание жить.