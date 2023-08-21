В Башкирии ремонт моста через реку Быстрый Танып завершится через три недели

В Янаульском районе продолжается ремонт моста через реку Быстрый Танып. По информации главы Минтранса Башкирии Александра Клебанова, ремонт планируют завершить через три недели.

Глава Башкирии отметил, что из-за ремонта данного моста через реку в социальных сетях нарастает недовольство жителей. По словам Клебанова, в настоящее время установлен временный мост.