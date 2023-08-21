В Чишминском районе Башкирии начали посев озимой пшеницы

Работу на полях с рожью в чишминском отделении кармаскалинского филиала «Нива» завершили. Из-за жаркого лета уборка окончена раньше, посевы идут по плану. Засуха внесла коррективы в объёмы используемых удобрений. Аграрии перестраховываются, чтобы получить достойный урожай на будущий год.

Со скоростью 3,5 тонны в 20 минут зерно транспортируют в бункер для посева. Дополнительно сырье просеивают через решётку, водитель и механизатор контролируют чистоту потока.

Семена для посева привозят с зернотока села Чувалкипово. Расчёт – от 10 до 20 килограммов на гектар, объём удобрений в этом году увеличили.