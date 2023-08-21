Подготовка к школе в Башкирии: сколько стоит одеть ребенка в 2023 году

Госстандарт на школьную форму будет введен в конце 2024 года, однако он не будет устанавливать единый общий вид, цвет или фасон. ГОСТы определят отличия школьной формы от обычной одежды, а также используемые материалы – воздухопроницаемая, комфортная ткань без эффекта «катышек». Однако эти нормативы еще разрабатываются. Пока родителям самим приходится ориентироваться на рынке. Помогают школьные ярмарки. Но и они должны быть лицензированными. Таких в столице республике две. Сколько на них стоит одеть ребенка на учебу в 2023 году?
Современная школьная форма мало напоминает советскую строгость, пестрит разными оттенками и моделями. Но проверку выдерживают не все. Роскачество с Минпромторгом проводят исследования школьной одежды. Для примера, из 35 рубашек лишь две получили высший балл. У большинства – «эффект скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани становятся небезопасными из-за синтетической подкладки.
На школьную ярмарку в конце лета Галия Асадуллина с детьми приезжает ежегодно. Старший сын идет уже в седьмой класс, а младший – в третий. Чтобы полностью подготовить их к учебному году, родители тратят около 15-20 тысяч рублей.
Одна из школьных ярмарок открылась уже в 29-й раз. Многие родители когда-то сами выбирали здесь форму. Правда, по их словам, цены с тех пор существенно подросли. В основном это касается мужских костюмов. Один комплект обойдется примерно в 4,5 тыс., в то время как стоимость платья для девочки вдвое меньше.
Меняется не только ценник, но и лекала. У современных детей несколько иное телосложение. Но в школу нужна и спортивная форма. А еще придется купить и рюкзак, и тетради, и канцелярию, нередко и учебники. Поэтому до букета для учителя дело уже вряд ли дойдет – так ответили при опросе 64 процента родителей. Они считают покупку цветов на День знаний самой нецелесообразной тратой и откладывают ее до октябрьского Дня учителя.