Подготовка к школе в Башкирии: сколько стоит одеть ребенка в 2023 году

При выборе школьной формы необходимо учитывать, что ваш ребенок будет длительное время находиться в школе в этой форме. Поэтому вашему ребенку во время нахождения в школе должно быть комфортно и удобно в этой одежде. Она не должна стеснять движения, ребенку должно быть удобно в сидячем положении и при ходьбе.

Гульназ Ахметзянова, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан