В Стерлитамаке прошел песенный фестиваль «Мы вместе», организованный радио «Юлдаш»

Песенный фестиваль «Мы вместе» вновь объединил гостей и жителей Стерлитамака. Мероприятие провели в пятый раз. Концерт, который организовали наши коллеги с радио «Юлдаш» при содействии развлекательных центров «Галактика», стал визитной карточкой городского парка имени Юрия Гагарина в Стерлитамаке. Даже вне эфира артисты, ведущие и слушатели – на одной волне.

Их всегда слышат, но видят нечасто. Поэтому и долго не отпускали после концерта. Главное трио радио «Юлдаш» – «Теге осэу» – любимцы слушателей.

Музыкальный фестиваль «Мы вместе», организованный радио «Юлдаш» и сетью развлекательных центров «Галактика», в пятый раз собрал на сцене звезд башкирской и татарской эстрады. На праздник пришли не только стерлитамакцы, но и жители близлежащих районов, деревень и даже регионов России.

Для гостей организовали мастер-классы по игре на башкирских музыкальных инструментах, шитью национальных костюмов. В художественной галерее парка имени Гагарина работают три выставки различных направлений в разных залах. А на сцене парка выступили знаменитые артисты башкирской и татарской эстрады.