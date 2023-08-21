В Башкирии прошёл мастер-класс по единоборствам для детей участников СВО

В Нефтекамске в детском лагере «Бригантина» прошёл мастер-класс по единоборствам для детей участников специальной военной операции, посвящённый Дню защиты детей.

В основной части фестиваля представители спортивных клубов федерации республики, ДЮСШ, подростковые центры и коллективы представляли свои спортивные направления – всего 10 видов спорта, среди которых греко-римская борьба, ММА, бокс и другие. Задействовали и альтернативные виды спорта, среди которых дартс и мас-реслинг.

Спорт даёт жизненный фундамент каждому человеку. Взаимосвязь между спортом и патриотизмом – это многое. Это мероприятие для детей участников СВО, их отцы защищают с честью наше Отечество, мы должны внести свой вклад, поддержать их семьи. Регина Хусаинова, сопредседатель Федерации кудо Республики Башкортостан

Это не первое мероприятие, которое провели организаторы в таком формате, до этого фестивали прошли в Уфе. В Нефтекамск приехали и почётные гости, среди которых был Дмитрий Балянов, трёхкратный чемпион мира по борьбе на поясах.