Оборот реализованной продукции на фестивале «Купец 2.0» составил 9 млн рублей

В рамках мероприятия реализованы ремесленные изделия на общую сумму свыше 6,5 млн рублей, а продукция гастроплощадки принесла более 2,5 млн рублей прибыли. Таковы предварительные итоги фестиваля «Купец 2.0», который прошел в минувшие выходные в Стерлитамаке, рассказал глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов.

В прошлом году этот проект стал победителем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». И если в 2022 году мероприятие посетило 10 тысяч гостей, то в этом уже 65 тысяч. Рустем Газизов отметил, что на праздник приехали 238 ремесленников из Башкирии, Татарстана, Самарской, Челябинской и Свердловской областей, а также из Казахстана.

Фестиваль этого года был связан с тематикой путешествий, что позволило расширить туристическую зону, на площадке которой были организованы выставки ведущих музеев региона, образовательный лекторий, VR-площадка. Кроме того, желающие имели возможность отправиться на экскурсию по Стерлитамаку, посетить Красноусольские минеральные источники, геопарк «Торатау», страусиную ферму в Гафурийском районе, Макаровское ущелье, водопад Атыш и нацпарк «Башкирия».

Также гостей праздника развлекали артисты иммерсивного театра – по зонам фестиваля ходили коробейники, купцы и купчихи, чистильщики обуви, скоморохи, канатоходцы и разносчики газет.

Вечером перед гостями выступили музыканты Национального симфонического оркестра Башкортостана, солисты Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова и Башкирского государственного театра оперы и балета.