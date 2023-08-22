В Уфе задержан автомобиль, собственник которого задолжал по штрафам 64 тысячи рублей

Накануне по системе «Паутина» ближайший экипаж ДПС получил сообщение о проехавшем автомобиле должника. Нарушитель был задержан в Уфе на улице Интернациональной. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

По информации Федеральной базы ГИБДД, автомобилем «Лифан Солано», который остановили госавтоинспекторы, управлял не собственник транспортного средства. Реальный же владелец этого авто имеет задолженность по штрафам ГИБДД на сумму 64 тысячи рублей.

Кроме того, судебные приставы сообщили, что владелец машины в рамках исполнительных производств имеет долг на общую сумму 40 тысяч рублей. Сотрудники УФСПП по республике на месте оформили соответствующие документы и отправили автомобиль на специализированную стоянку.

Владимир Севастьянов напомнил своим подписчикам, что уточнить информацию о наличии штрафов можно на сайте ГИБДД и на портале Госуслуг.