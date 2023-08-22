Жителям Башкирии напомнили о скидках на проезд в электричке с 1 сентября

В Башкирии с 1 сентября школьники и студенты смогут приобретать билеты на пригородные поезда с 50% скидкой. Об этом напомнили в региональном министерстве транспорта.
Для покупки льготного билета школьникам необходимо предъявить справку из школы, студентам — студенческий билет.
Справка (студенческий билет) обязательно должны содержать фамилию, имя, отчество лица, реквизиты и юридический адрес образовательного учреждения, и быть заверенными печатью и подписью руководителя, иметь номер и дату, действующий период обучения.