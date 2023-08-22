Под Уфой невзлетевший фонарик стал причиной убийства

Более подробную информацию предоставила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии. Сообщатся, что 17 августа мужчина и женщина находились в садовом домике СНТ «Уршакский-4» и распивали спиртные напитки.

Спустя какое-то время влюбленные решили запустить в небо воздушный фонарик. Однако запустить его не удалось, что послужило причиной раздора между ними. В результате конфликта обвиняемая ударила своего 47-летнего сожителя ножом в сердце. Потерпевший скончался от полученной травмы.

После того, как женщина осознала масштабы трагедии, она отправилась к соседям и попросила их вызвать бригаду скорой и полицию. По итогам следственных мероприятий, обвиняемая созналась в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.