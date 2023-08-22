В Уфе завершился конкурс профессионального мастерства среди работников нефтепроводной отрасли

В Уфе завершился Международный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников нефтепроводной отрасли.

Внимание к деталям, ответственность, хладнокровие – такие качества необходимы операторам нефтеперекачивающих станций. Ведь именно от них во многом зависит бесперебойная работа магистральных нефтепроводов.

Сварщики, лаборанты, операторы товарные, электромонтеры – каждый из них важен и нужен на своём рабочем месте. И каждый из них должен быть мастером своего дела.

Настоящие профессионалы встретились в Уфе на Международном конкурсе «Лучший по профессии». Его участниками стали лучшие работники нефтепроводных компаний трёх стран: России, Белоруссии и Казахстана. Все они прошли строгий отбор на своём предприятии и были готовы побороться за победу уже в международном масштабе.

Конкурс проходил на базе «Транснефть – Урал». Организаторы создали максимально комфортные условия так, чтобы каждый участник смог показать свой лучший результат.

Рабочие места были оснащены современным оборудованием, которое предоставляет работникам широкие возможности.

Выступления оценивали конкурсные комиссии, в состав которых вошли представители всех трёх компаний – это гарантировало объективность.

Церемония награждения прошла в Государственном концертном зале «Башкортостан». Награды лучшим работникам вручали представители руководства всех трёх компаний-участниц. Все они высоко оценили уровень подготовки участников.