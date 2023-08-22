В Уфе у Шакшинского моста устроена дополнительная полоса на выезд

В администрации Уфы рассказали о ходе ремонта Шакшинского моста.
Рабочие уже разобрали защитный слой бетона, демонтировали барьерное ограждение, отсыпали из песчано-гравийной смеси подъездную дорогу со стороны Уфы.
Для разгрузки трафика было выполнено устройство подъездных путей к паромной переправе, а также устроена дополнительная полоса на выезд из города.
Движение по мосту осуществляется по двум полосам проезжей части – по одной в обоих направлениях. Кроме того, запрещается проезд грузовых автомобилей. По контракту завершение строительно-монтажных работ – 28 февраля 2025 года.