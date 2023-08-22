Радий Хабиров рассказал об успешном ремонте дорог к туристическим объектам Башкирии

В своих социальных сетях Глава Башкирии напомнил своим подписчикам о том, что наша республика является туристическим регионом. По его мнению, важно обеспечить доступность к его уникальным достопримечательностям для жителей и гостей Башкирии.

В этих целях продолжается ремонт дорог, которые ведут к популярным туробъектам. В этом году отремонтировано более 28,5 км дорожного полотна из запланированных 140 км.

Радий Хабиров заверил, что работы будут завершены в четвёртом квартале. А по состоянию на сегодняшний день полностью отремонтированы 16,6 км трассы Уфа – Инзер – Белорецк. До конца года будут сданы ещё 15 км дороги.

Кроме того, начаты ремонтные работы на дороге Благовещенск – Павловка. В планах – ещё около десяти км.

Также в нормативное состояние приведены девять км дороги Уфа – Бирск – Янаул, которая связывает столицу Башкирии с северными районами.