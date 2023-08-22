В Башкирии в этом году произошло 300 ДТП с участием детей

Четверо детей погибли, 329 получили травмы. Треть из этих происшествий случилась из-за неосторожности несовершеннолетних. Так, например, в Кармаскалинском районе 13-летний подросток на скутере наехал на пятилетнего мальчика. В результате происшествия ребёнок госпитализирован.

Чтобы исключить эти аварии, в преддверии учебного года сотрудники ГИБДД организовали акцию «Внимание – дети». Мероприятия проходят в формате бесед, конкурсов и викторин по ПДД. Во время акции маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к образовательным учреждениям.