В Уфе презентовали новое учебное пособие «Башкирский язык: новый взгляд 2.0»

Состоялась презентация нового учебного пособия для изучения башкирского языка. Целью проекта является сохранение, развитие и популяризация, улучшение условий его преподавания не только в Башкортостане, но и в регионах России. Также расширение практики использования языка как государственного в республике.
Авторы разработали и электронный вид учебного пособия «Башкирский язык: новый взгляд 2.0». После каждой главы в книге будут QR-коды, по которым читатели смогут перейти в приложение. Они создали десять видеоуроков, помогающие закрепить изученный материал. Проект реализован при поддержке гранта Главы Башкортостана.