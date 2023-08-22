В Башкирии прошёл конкурс юных сказителей «Урал-батыр»

Министерство образования Башкортостана совместно с администрацией Бурзянского района провело 25-й юбилейный праздник детского творчества, посвящённый памятнику поэзии и прозы башкирского народа – эпосу «Урал-батыр».
На межрегиональный конкурс собрались порядка пяти тысяч юных сказителей со всей республики. Одна из участниц – Ильзида Закарина приехала из села Новая Бура. О конкурсе девочка узнала в школе на уроке башкирского языка. Участие принимает уже не первый раз. В Кармаскалинском районе занимала призовые места.
Айзель Адельбаева – ученица шестого класса ишимбайской гимназии №1. Первый раз девочка принимала участие в конкурсе «Һаумы, һаумы, әкиәт!», потом они с мамой узнали об «Урал-батыре» и решили подать заявку. Юная сказительница упорно готовилась к состязаниям.