В Башкирии прошёл конкурс юных сказителей «Урал-батыр»

На межрегиональный конкурс собрались порядка пяти тысяч юных сказителей со всей республики. Одна из участниц – Ильзида Закарина приехала из села Новая Бура. О конкурсе девочка узнала в школе на уроке башкирского языка. Участие принимает уже не первый раз. В Кармаскалинском районе занимала призовые места.