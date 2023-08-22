Ратмир Мавлиев проинспектировал ход благоустройства Сада имени С.Т. Аксакова

В своих социальных сетях мэр башкирской столицы рассказал, что по состоянию на сегодняшний день на объекте закончены работы по монтажу скейт-парка. Кроме того, завершена установка конструкций сценической площадки, амфитеатра, торговых киосков, открытой библиотеки и набережной пруда. Монтаж инженерных коммуникаций также закончен.
Сейчас ведутся работы по устройству бетонных оснований и покрытий дорожек, устанавливается подпорная стена со стороны улицы Новомостовой, монтируются сети видеонаблюдения.
Одновременно осуществляется замена фундаментов под колоннами и антаблементом центральной входной группы, которые в настоящее время демонтированы и направлены на реставрацию.
Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева