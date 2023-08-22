ФСБ Башкирии предупредила об учениях с использованием военной техники

В Архангельском районе республики 23 и 24 августа сотрудники ФСБ Башкирии проведут антитеррористические учения по нейтрализации учебной диверсионно-террористической группы.
В ходе учений будут задействованы средства авиации, тяжелая бронированная техника, беспилотные летательные аппараты. Кроме того, будут использоваться имитационные и другие спецсредства.
В официальном сообщении также предупреждают жителей близлежащих населенных пунктов сохранять спокойствие при звуках стрельбы холостыми боеприпасами из стрелкового оружия.