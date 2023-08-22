В Башкирии в этом году впервые за школьные парты сядут порядка 54 тысяч детей

В новом учебном году в общеобразовательные учреждения республики придут более 500 тысяч школьников. Из этого числа почти 54 тысячи – первоклассники, информирует пресс-служба правительства Башкирии.

Также известно, что с этого года в школах нашего региона будут учиться 209 ребят из Донбасса. Сообщается, что все учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Кроме того, в этом году закуплены 18 школьных автобусов, и выделены еще 49. Сегодня в школьном автопарке республики насчитывается 1522 автобуса, которые обслуживают 52 тысячи школьников.