В Башкирии в 2023 году в рамках госпрограммы отремонтировано 77 школ

В Башкортостане готовятся к новому учебному году. В 2023 году в рамках государственной программы отремонтировано 77 школ. На реализацию проекта выделили более четырёх млрд рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Реконструкция проходит в рамках государственной программы «Развитие образования».

Работа кипит и не останавливается ни на минуту. В здании первой городской школы Баймака штукатуры выравнивают и красят стены, мастера укладывают напольные плитки и готовят к сдаче объект. Учебному заведению – 30 лет. Степень износа строения составляла практически 90%, ведь капитальный ремонт здесь ни разу не проводили. Главной проблемой была протекающая крыша.

В учебном заведении в Благовещенском районе обновлённые стены, красивые двери, удобные парты и стулья. Учебному заведению в селе Новонадеждино в этом году – 53 года. И этих перемен здесь ждали очень давно.

Косметический ремонт в учебном заведении делался неоднократно, но капитальный – впервые. Работы ведутся с апреля и уже близятся к завершению. На днях установят новое техническое оборудование и заменят все учебники и методички. Обновление школы ведётся в рамках госпрограммы «Развитие образования». На реализацию ремонта выделено 49 млн рублей.

Обновится и пришкольная территория: на её благоустройство из республиканского бюджета выделяется более четырёх млн рублей. Для детей организуют безопасное пространство с оборудованной спортивной площадкой и зоной отдыха. В школе появится и зона детской активности.

Новое оборудование появится и в спортзале: лыжи, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, теннисный стол. К слову, в рамках республиканской программы «Успех каждого ребёнка» в регионе с 2019 года ремонтируют и спортивные залы. В этом году обновили уже 22. Всего до 2024 года планируется охватить 288 школьных спортзалов.

В 2023 году отремонтируют 77 зданий школ, что на 14 объектов больше, чем за 2022. На эти цели выделено более четырёх млрд рублей федерального, республиканского и муниципального бюджетов.