В Башкирии реализуют 708 проектов по программе поддержки местных инициатив

В Башкортостане реализуют 708 проектов по программе поддержки местных инициатив – это благоустройство придомовых территорий, спортивных и детских площадок. Так, в Ленинском районе Уфы до конца года будут введены в эксплуатацию 14 общественных проектов на общую сумму 21 млн руб.

Еще вчера здесь гремела строительная техника, а сегодня вовсю резвятся юные футболисты. Новую спортплощадку в уфимском детском саду №330 возвели всего за неделю. Работы провели по программе поддержки местных инициатив, то есть основные расходы взяло на себя государство, при этом частично строительство профинансировали родители.

Масштабная работа по обустройству спортплощадки развернулась и на территории Центра образования №35. Образовательное учреждение также стало участникам программы ППМИ. Подрядная организация готовит территорию на месте старой площадки, которую сделает с учётом современных требований. Ремонт планируют завершить к концу месяца.