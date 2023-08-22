В Башкирии житель Салавата хотел угнать автомобиль, но врезался в дерево

В полицию обратился житель села Месягутово с заявлением об угоне его автомобиля «Лада Гранта», пишет пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной информации, он приехал в гости к своим знакомым. Машину он поставил во дворе, оставив ключи зажигания внутри. Позже мужчина услышал звук работы двигателя, выбежал во двор, но автомобиля на месте уже не было.

По итогам разыскных мероприятий сотрудники ДПС задержали 22-летенего жителя города Салавата, который приехал в Дуванский район на заработки. Подозреваемый пояснил, что в момент угона автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения: проходил мимо двора, увидел авто, решил покататься. Тем более, что ключи находились в замке зажигания. Он забрался внутрь и начал движение. Однако не смог справиться с управлением и наехал на дерево.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.