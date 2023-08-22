Башкирия занимает первое место в ПФО по количеству многодетных семей

Статистику по количеству многодетных семей в районах Башкирии озвучил региональный Минтруд. Согласно данным последней переписи населения в 2020 году, в республике насчитывается 472 семьи с детьми. Из этого числа 59 тысяч – это многодетные семьи. Башкирия удерживает по данному показателю первое место в ПФО и седьмое – по России.

Наиболее многодетным районом региона является Бурзянский. Здесь в каждой третьей семье воспитываются трое и более детей.

Большое количество многодетных пар зафиксировано в Баймакском (26,9%), Хайбуллинском (23,5%) и Абзелиловском (23,2%) районах.