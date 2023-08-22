В Уфе звезды российской эстрады проведут мастер-классы на конкурсе «Время героев»

В рамках всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев», который состоится в Уфе 27 и 28 августа, пройдут мастер-классы для исполнителей и композиторов. По информации Минкульта Башкирии, мероприятия поведут звезды российской эстрады Ольга Кормухина, Игорь Демарин, Варавара, Глеб Матвейчук и Иван Замотаев.

Так, в малом зале ГКЗ «Башкортостан» 27 августа в 14:00 и 28 августа в 16:00 состоится прослушивание от проекта Академия современной музыки заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова. Академия готова оказать поддержку и продвижение талантливым авторам-исполнителям собственных композиций в различных жанрах. К участию принимаются исполнители в возрасте от 17 до 35 лет с материалом собственного сочинения. Заявку на участие можно оставить на сайте as-music.ru.

А 26 и 27 августа в башкирской столице проведут мероприятия, приуроченные ко дню рождения легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В первый день в 18:00 на Советской площадки запанированы полуфинал и гала-концерт II Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев». В заключение вечера со своей программой выступит заслуженная артистка России Ольга Кормухина.