В Башкирии в преддверии Дня знаний закрыли начальную школу

Это начальное общеобразовательное учреждение расположено в селе санатория Алкино. О том, что учебное заведение закрывают в своих социальных сетях рассказал глава администрации Чишминского района республики Ришат Мансуров.

Ранее часть помещений детского сада были переоборудованы для обучения учащихся младших классов. На протяжении нескольких лет дети учились рядом с дошколятами.

При этом проект здания не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям: здесь нет спортзала, медпункта, учительской и раздевалки. Кроме того, выявлен ряд несоответствий комнат для приема пищи и санузлов. Также дети должны соблюдать тишину во время перемены, так как у дошкольников в это время сон-час.