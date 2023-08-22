В Башкирии в меню школьных столовых добавят итальянские блюда

В Башкирии для школьников разработали два вида меню – базовое и по сборнику рецептур Г.Г. Онищенко и В.А. Тутельян. Об этом в своих социальных сетях рассказал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Сборник обновлен в соответствии с санитарными правилами и нормами, а также требованиями диетологии и нутрициологии. Так, в меню появятся новые блюда. К примеру, в рационы завтрака включены фрикадельки «Наполи», котлеты из мяса птицы де-воляй, суфле творожное запеченное, яблочные чипсы и митбол с томатным соусом.

А в рационах обедов появятся наггетсы куриные, суп «Саланики», азу по-татарски, картофель по-деревенски, чиполлетти из говядины, суп харчо, фишболы рыбные и ризотто.