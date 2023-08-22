В России ежемесячно порядка тысячи человек подписывают контракт на службу

Договоры могут заключить мужчины от 18 до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не прошедшие военную службу, минуя службу по призыву. Минимальный срок контракта – от шести месяцев.

Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру:117. Пункт отбора в Уфе находится по адресу: ул. Революционная, 156. Также можно связаться по телефону с центральным штабом.

Каждый кандидат проходит обследование. Также учитывается желание добровольца на прохождение службы в определённых подразделениях.