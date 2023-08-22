Стало известно о самочувствии четырехлетнего малыша, которого сбила иномарка

В республиканском Минздраве сообщили о состоянии четырехлетнего мальчика, которого сбила иномарка. В настоящее время малыш находится в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении под наблюдением медиков.

Ранее редакция bash.news писала о том, что накануне в Уфе на улице Льва Толстого во дворе жилого дома водитель за рулем Volkswagen Polo сбил и переехал 4-летнего ребенка, который двигался во встречном направлении на самокате.