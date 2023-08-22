Школьник из Башкирии одержал победу во всероссийском экоконкурсе

Амир Ахметьянов, ученик четвертого класса башкирской гимназии села Учалы, попал в число победителей всероссийского конкурса экодобровольческих отрядов «Общий сбор». Он стал лучшим в номинации «Экослед».

Тема творческой работы победителя связана с проблемой неосознанного потребления и избытка мусора, которую он переложил на речитатив и представил в своем видеоклипе. В своей композиции школьник призывает окружающих сортировать бытовые отходы и не засорять водоемы.