В одном из городов Башкирии подвели итоги капремонта многоквартирных домов

В Салавате подвели итоги капитального ремонта многоквартирных домов. Представители администрации города, общественного совета и депутатского корпуса провели приёмку многоэтажек, которые привели в порядок благодаря республиканской программе.

Это необходимая процедура, которая позволяет оценить качество проделанной работы подрядной организации. На сегодняшний день ремонт завершен в десяти домах. Привели в порядок козырьки, установили светильники, заменили входные и тамбурные двери, окна, провели внутреннюю отделку. Замечания комиссии были лишь в адрес интернет-провайдеров, которые неаккуратно размещают провода в подъездах.

Члены комиссии уверены, что во многом успешная реализация программы зависела не только от добросовестного подрядчика, но и от жильцов, которые активно участвовали во всём процессе.