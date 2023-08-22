В Уфе ко Дню государственного флага России проверили праздник для детей участников СВО

Лето заканчивается, а лагеря продолжают свою работу. В Уфе провели выездное мероприятие с детьми участников СВО. Праздник приурочили ко Дню государственного флага Российской Федерации. Для ребят организовали игры, состязания, тренинги и пикник. Также событие посетила психолог.

Чтобы стрелять из лука, нужно знать технику безопасности. Очень важно соблюдать все правила. Венера и Аделя Юлдашбаевы давно занимаются этим видом спорта. Благодаря своим знаниям и участию в республиканских конкурсах, они делятся опытом с другими.

Помимо таких занятий как стрельба из лука, для детей каждый день готовят развлечения. Сегодня на природе для них организовали развивающие игры и знакомства с новыми ребятами. А есть те, кто не первый год отдыхают в этом лагере, и они каждый раз остаются под впечатлением.

Руководители школы успешных детей «IQ Лидер» решили организовать праздник не только для ребят самого лагеря, но и пригласили детей участников СВО.

Фото №1 - В Уфе ко Дню государственного флага России проверили праздник для детей участников СВО

Кроме того, дети прошли рисуночные тесты. Такие психологические тренинги определяют внутреннее состояние ребёнка, чтобы получить информацию об эмоциях, мыслях и поведении автора рисунка.

Также в мероприятии свой вклад внёс фонд «Защитники Отечества». Эта организация занимается юридической и медицинской помощью семьям участников СВО. Несмотря на то, что общество было создано совсем недавно, сегодня в его рядах уже порядка 40 координаторов по республике. И как сказали организаторы, для счастья детей они готовы сделать всё.

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