В Уфе ко Дню государственного флага России проверили праздник для детей участников СВО

Лето заканчивается, а лагеря продолжают свою работу. В Уфе провели выездное мероприятие с детьми участников СВО. Праздник приурочили ко Дню государственного флага Российской Федерации. Для ребят организовали игры, состязания, тренинги и пикник. Также событие посетила психолог.

Чтобы стрелять из лука, нужно знать технику безопасности. Очень важно соблюдать все правила. Венера и Аделя Юлдашбаевы давно занимаются этим видом спорта. Благодаря своим знаниям и участию в республиканских конкурсах, они делятся опытом с другими.

Помимо таких занятий как стрельба из лука, для детей каждый день готовят развлечения. Сегодня на природе для них организовали развивающие игры и знакомства с новыми ребятами. А есть те, кто не первый год отдыхают в этом лагере, и они каждый раз остаются под впечатлением.

Руководители школы успешных детей «IQ Лидер» решили организовать праздник не только для ребят самого лагеря, но и пригласили детей участников СВО.

Кроме того, дети прошли рисуночные тесты. Такие психологические тренинги определяют внутреннее состояние ребёнка, чтобы получить информацию об эмоциях, мыслях и поведении автора рисунка.