В Уфе дети-спортсмены из ЛНР встретились с олимпийским чемпионом Семёном Елистратовым

Дети-спортсмены из Луганской Народной Республики сегодня встретились с олимпийским чемпионом. Команда, состоящая из ребят, которые проводят в столице Башкортостана сборы по дзюдо и самбо, посетила Центр шорт-трека Семёна Елистратова. Дети посетили тренировку сборной России и познакомились с самим олимпийским чемпионом. Кроме того, школьникам показали музей, посвящённый победам Елистратова.

Сборы спортсменов из ЛНР проходят на базе комплекса «Биатлон». В Уфе собрались дзюдоисты от 13 до 17 лет. Они не только тренируются два раза в день. Помимо этого, предусмотрена и развлекательная программа. В неё вошло и посещение Центра шорт-трека. После окончания тренировки ребята смогли задать Семёну Елистратову интересующие вопросы и сделать фотографии на память.