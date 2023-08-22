В Башкирии заметили огромного тарантула с детенышами

Жители Сибая рассказали о необычный встрече на отдыхе. В палаточный лагерь пробрался тарантул с детёнышами.
Как рассказали очевидцы, они выбрались за Старый Сибай отдохнуть у речки с палатками. В один момент они заметили большого паука с маленькими детёнышами на спине.
Эксперты сообщили, что путешественники встретили самку южнорусского тарантула. Этот вид пауков для башкирского Зауралья не считается редким видом. Когда-то он был занесен в Красную книгу БАССР, но потом его исключили из списка вымирающих.
Видео: соцсети.