В Уфе почтили память основоположника башкирской археологии Нияза Мажитова

20 августа доктору исторических наук, академику, заслуженному деятелю наук Башкортостана, кавалеру ордена Салавата Юлаева исполнилось бы 90 лет. Талантливый лектор, автор основательных работ, которые и в наше время служат науке, открыл и исследовал массовые археологические памятники средневековья Южного Урала.

Нияз Мажитов внёс весомый вклад в разработку памятников железного века Урало-Поволжья, этнокультурной и социально-экономической истории народов степной Евразии. Также ученый вёл общественную деятельность и был известен своей активной гражданской позицией.

Был первым председателем Всемирного курултая башкир, руководителем Ассамблеи народов Башкортостана. В этом году к 90-летию со дня рождения Нияза Мажитова в Башкирской республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова, где он учился, планируется открыть именной кабинет, организовать международную научно-практическую конференцию «Мажитовские чтения».

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