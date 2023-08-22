В Уфе почтили память основоположника башкирской археологии Нияза Мажитова

Был первым председателем Всемирного курултая башкир, руководителем Ассамблеи народов Башкортостана. В этом году к 90-летию со дня рождения Нияза Мажитова в Башкирской республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова, где он учился, планируется открыть именной кабинет, организовать международную научно-практическую конференцию «Мажитовские чтения».