Российские ученые разработали тренажер для реабилитации после инсульта

Ученые из Тюмени разработали тренажер для реабилитации после инсульта. Научные сотрудники медицинского университета представили широкой публике велокинез для восстановления двигательной функции конечностей. 

Фото №1 - Российские ученые разработали тренажер для реабилитации после инсульта

Тренажер характерен тем, что у него есть функция обратной связи и технология виртуальной реальности. Аппарат поможет восстановить функции двигательной системы после инсульта. 

По данным Информационного центра правительства Тюменской области, данное изобретение — один из экспонатов Х Международного форума технологического развития, проходящего в городе Новосибирск.

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