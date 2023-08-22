В Израиле группа археологов обнаружила древний объект неизвестного назначения

По словам научных сотрудников, которые занимались объектом, данное сооружение было построено с помощью передовых на тот момент технологий, однако по каким-то причинам почти не использовалось. Объект состоит из более чем 9000 необожженных глиняных кирпичей, но почти сразу после постройки его засыпали гравием. Отчасти благодаря этому объект хорошо сохранился.