В Израиле группа археологов обнаружила древний объект неизвестного назначения

В Израиле группа археологов обнаружила неизвестный объект, площадью свыше тысячи квадратных метров и возрастом около 3800 лет. Находка была возведена на вершине 70-метрового холма. Назначение объекта в настоящий момент не установлено.
По словам научных сотрудников, которые занимались объектом, данное сооружение было построено с помощью передовых на тот момент технологий, однако по каким-то причинам почти не использовалось. Объект состоит из более чем 9000 необожженных глиняных кирпичей, но почти сразу после постройки его засыпали гравием. Отчасти благодаря этому объект хорошо сохранился.
Была выдвинута гипотеза, что это комплекс оборонительных сооружений, но в стенах нет входов и выходов. Тогда было сделано предположение, что памятник имеет культовое значение. На эту мысль навела “чаша Нагарии”, сосуд, аналогичный тому, что был обнаружен в Нагарии и использовался для религиозных ритуалов. Сосуд нашли в главном проходе.