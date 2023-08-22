В Башкирии продолжается формирование второго батальона им. Салавата Юлаева

Для того чтобы вступить в батальон им. Салавата Юлаева, нужно обратиться в уфимский штаб по адресу: бульвар Славы, 6. Отбирать будут по параметрам, например, возрастным: от 23 до 55 лет. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: +7 (987) 023-76-00.