В Башкирии продолжается формирование второго батальона им. Салавата Юлаева

В Стерлитамаке, Туймазах, Малоязе, Нефтекамске и Бакалах открылись филиалы штаба второго батальона имени Салавата Юлаева, который действует в структуре войск Национальной гвардии России. В Башкортостане продолжается формирование батальона,  с желанием пойти на службу обратились более  200 человек.

Напомним, первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в октябре прошлого года.  Добровольцы успешно выполняют боевые задачи. В новый батальон в первую очередь вошли те, кто не успел попасть в предыдущий.

Приходят ребята разного возраста, с разными взглядами, но все хотят встать на защиту Родины, не могут оставаться в стороне.

Алмаз Юлбарисов, заместитель начальника общественного штаба батальона имени Салавата Юлаева

Для того чтобы вступить в батальон им. Салавата Юлаева, нужно обратиться в уфимский штаб по адресу:  бульвар Славы, 6. Отбирать будут по параметрам, например, возрастным: от 23 до 55 лет. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: +7 (987) 023-76-00.

Нам нужна поддержка, нужны грамотные, храбрые парни. Добровольцы и во времена Великой Отечественной войны показали себя хорошо, и сейчас. Многие пришли, вышли из тени, раскрылись, нашли себя. Теперь они воины, мужчины.

Артур Юмагужин, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии России
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