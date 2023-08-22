В Башкирии продолжается формирование второго батальона им. Салавата Юлаева

В Стерлитамаке, Туймазах, Малоязе, Нефтекамске и Бакалах открылись филиалы штаба второго батальона имени Салавата Юлаева, который действует в структуре войск Национальной гвардии России. В Башкортостане продолжается формирование батальона, с желанием пойти на службу обратились более 200 человек.
Напомним, первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в октябре прошлого года. Добровольцы успешно выполняют боевые задачи. В новый батальон в первую очередь вошли те, кто не успел попасть в предыдущий.
Для того чтобы вступить в батальон им. Салавата Юлаева, нужно обратиться в уфимский штаб по адресу: бульвар Славы, 6. Отбирать будут по параметрам, например, возрастным: от 23 до 55 лет. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: +7 (987) 023-76-00.