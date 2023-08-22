Башкирия представила разработки Евразийского НОЦ на «Технопроме-2023» в Новосибирске

Это крупнейшее технологическое мероприятие в России, международный форум и выставка – площадка для обмена опытом. На стенде Башкортостана представлены передовые разработки университетов и партнеров Евразийского НОЦ.

Республика продемонстрировала опытные образцы передовой инженерной школы «Моторы будущего», биомедицинские продукты, имплантаты нового поколения, персонализированные штаммы пробиотиков, тест-системы для диагностики зооантропонозных заболеваний, инновационные разработки нефтегазохимического профиля и беспилотные летательные аппараты республиканских производителей.

Мы здесь представили и в формате наших новых киберпространств – это «Берлога». Мы активно участвуем в этом процессе и готовы делиться своими наработками, компетенциями.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Евразийский НОЦ приобрел новых партнеров: на площадке «Технопрома» подписаны первые соглашения о сотрудничестве, в том числе документ о сотрудничестве между Башгосмедуниверситетом и новосибирскими вузами.

Минпром Башкортостана будет взаимодействовать с новосибирским ведомством. Научная территория Башкортостана на «Технопроме» стала площадкой для встреч профессионалов – ученых и промышленников, партнеров и представителей органов федеральной и региональной власти.

Если мы говорим о научном мейнстриме, который сегодня развивается в стране и в мире, это примерно одни и те же темы, и нам нужно понимать, кто куда движется, где мы можем усилить друг друга, потому что лучше сотрудничать, чем конкурировать. С этой позицией республика и участвует в этом мероприятии.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки, ответственный секретарь наблюдательного совета Евразийского НОЦ
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ