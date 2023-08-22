Башкирия представила разработки Евразийского НОЦ на «Технопроме-2023» в Новосибирске

Если мы говорим о научном мейнстриме, который сегодня развивается в стране и в мире, это примерно одни и те же темы, и нам нужно понимать, кто куда движется, где мы можем усилить друг друга, потому что лучше сотрудничать, чем конкурировать. С этой позицией республика и участвует в этом мероприятии.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки, ответственный секретарь наблюдательного совета Евразийского НОЦ