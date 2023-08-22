Башкирия представила разработки Евразийского НОЦ на «Технопроме-2023» в Новосибирске

Это крупнейшее технологическое мероприятие в России, международный форум и выставка – площадка для обмена опытом. На стенде Башкортостана представлены передовые разработки университетов и партнеров Евразийского НОЦ.
Республика продемонстрировала опытные образцы передовой инженерной школы «Моторы будущего», биомедицинские продукты, имплантаты нового поколения, персонализированные штаммы пробиотиков, тест-системы для диагностики зооантропонозных заболеваний, инновационные разработки нефтегазохимического профиля и беспилотные летательные аппараты республиканских производителей.
Евразийский НОЦ приобрел новых партнеров: на площадке «Технопрома» подписаны первые соглашения о сотрудничестве, в том числе документ о сотрудничестве между Башгосмедуниверситетом и новосибирскими вузами.
Минпром Башкортостана будет взаимодействовать с новосибирским ведомством. Научная территория Башкортостана на «Технопроме» стала площадкой для встреч профессионалов – ученых и промышленников, партнеров и представителей органов федеральной и региональной власти.