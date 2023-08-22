«Башкирские дворики»: благоустройство объектов завершено на 80%

Средняя степень готовности всех дворов, которые благоустраивают в этом году, – более 80%. Чтобы не допустить срыв по срокам, в МинЖКХ в ежедневном режиме контролируют ход проводимых работ. Руководитель ведомства Ирина Голованова сегодня вместе со съемочной группой БСТ прошлась по некоторым уфимским объектам и рассказала о концепции проектов.

Это одна из самых больших придомовых территорий, которую в этом году благоустраивали в Уфе. Фактически, участок разбили на несколько двориков, периметр которых включает шесть многоэтажных домов. Подрядчики организовали спортивную зону и несколько игровых комплексов, украшенных деревянными резными фигурами.

Сами жители принимали активное участие в обсуждении и согласовании проекта благоустройства. Для понимания, раньше здесь практически ничего не было. Так территория выглядела в апреле этого года, когда подрядчики только приступали к работам.

Благоустройству рады и автомобилисты. Во дворе на порядок увеличили количество парковочных мест. Владельцы машин, кстати, добровольно согласились убрать металлические гаражи, годами занимавшие здесь место и портившие внешний вид. Именно активность жителей и готовность к переменам являются залогом успешного участия в республиканской программе.

За четыре года в Уфе полностью преобразили 279 дворов. В этом году к ним добавятся еще 58. Так, например, к открытию готовится придомовая территория в квартале улиц Цурюпы и Достоевского. Рабочие делают финальные штрихи перед предстоящим праздником.

В целом по республике в этом году благоустроят 206 дворов. Всякий раз проектировщики стремятся придумать уникальную концепцию для каждого конкретного случая. В Туймазах, например, за основу взяли творчество писателя Сергея Аксакова, в честь которого названа улица. Здесь установили две необычные по форме детские площадки – в виде бабочки и божьей коровки.

До неузнаваемости преобразится и двор в Баймаке. Работы еще не завершены, однако территория уже пользуется большим спросом у местной детворы.

Нередко программу «Башкирские дворики» в муниципалитетах совмещают с капитальным ремонтом подъездов или фасадов. По настоящему комплексное обновление позволяет жителям по-новому взглянуть на те общественные пространства, в которых они живут.