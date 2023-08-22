Жители Башкирии благоустроили священный родник благодаря проекту «Атайсал»

Более 250 тысяч рублей удалось собрать жителям деревни Кигазытамаково в рамках проекта «Атайсал». Сельчане открыли сбор на благоустройство священного родника. Усилиями спонсоров и местных жителей работы уже практически завершены. Всего за два с половиной года существования проекта было реализовано более 16 с половиной тысяч инициатив по всей республике.

Для жителей деревни Кигазытамаково Мишкинского района родник Хасан – действительно особое место. С момента основания села его воду считают священной, используют в хозяйстве и для лечения болезней. Но ввиду сложного рельефа к источнику было трудно подобраться, а на подступах скапливалась грязь. Благоустроить знаковое место жители смогли в рамках проекта «Атайсал».

Родник Хасан, как и весь населенный пункт, тесно связан с именем Шайхзады Бабича. Предки башкирского поэта основали деревню Кигазытамаково в XIX веке. Множество Бабичевых проживает здесь до сих пор. Вместе с активистами они создали музей, посвященный поэту. В экспозиции – его личные вещи, старинные рукописи и, конечно же, книги. Местные считают, что на создание одного из красивейших произведений Шайхзаду Бабича вдохновила именно прогулка у священного родника.