Супруги из Башкирии ловят рыбу старинным способом

Чувства, связанные крючками. Гульчачак и Камиль Гизатуллины нашли секрет счастливой семейной жизни. Ничто так крепко не объединяет, как совместная рыбалка, уверены супруги. Но вся суть в особенном способе. Они рыбачат стоя по разные стороны реки и на одну удочку.

Чтобы наудить побольше рыбы, сначала приходится потрудиться в поле и поохотиться за кузнечиками. Отбирают самых крупных и зелёных.

Сам Камиль Гизатуллин попался на крючок супруги давно. Она покорила его своей отзывчивостью, открытостью – теперь всегда вместе, и даже рыбачить глава семьи предпочитает исключительно с женой.

Без помощницы невозможно. В ловле рыбы старинным способом обязательно участвуют двое. Супруга остаётся на одном берегу, а муж переплывает на противоположную сторону. Между ними натянута леска с двумя крючками. А дальше уже как в песне. На поверхности воды плещется рыба, а два влюбленных сердца бьются вместе и не замечают времени за любимым делом. Добыча для рыбного ужина заключается в совместной игре крючками.