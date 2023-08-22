Елена Надолько из Башкирии одержала победу на играх стран СНГ по тайскому боксу

Спортсменка из Башкортостана Елена Надолько одержала победу на играх стран СНГ по тайскому боксу. Соревнования проходили в белорусском Витебске. Порядка 1800 спортсменов из девяти стран мира боролись за медали в разных весовых категориях. Сейчас Елена уже вернулась домой и приступила к тренировкам.

Елена Надолько пришла в тайский бокс 2,5 года назад. До этого занималась танцами, но спустя время полностью ушла в новый вид спорта. За несколько лет в тайском боксе спортсменка принимала участие лишь в российских стартах. Тогда она становилась призером, но не победителем. Дебютное выступление на международных стартах для Елены стало успешным.

Лена очень дисциплинированна, то есть она не пропускает тренировки вообще. Одни из ее сильных качеств – это как раз стабильность и дисциплина. Она пашет, она работает. Игорь Прозоров, тренер Елены Надолько

На играх стран СНГ в Витебске Елена провела два боя. В полуфинале башкирская спортсменка встретилась с соперницей из Узбекистана и одержала победу 10:9, в финале выиграла досрочно у представительницы Белоруссии.

Сам опыт таких сборов, таких соревнований – это же ступень выше, шаг вперед на новые выступления. Это в первую очередь все-таки опыт. Медаль – это медаль, она вешается на полочку и висит себе дальше, а то, что ты получаешь – бои, эмоции, это гораздо больше значит. Елена Надолько, победительница игр стран СНГ – 2023 по тайскому боксу

Перед играми сборная России по тайскому боксу провела учебно-тренировочные сборы в Кисловодске. И уже оттуда спортсмены отправились на соревнования.

Хочется быть первой. Быть в составе сборной – это уже огромное достижение. Тренироваться с людьми, которые горят этим делом, наверное, лучшее, что может быть. Хочу быть с лучшими. Елена Надолько, победительница игр стран СНГ – 2023 по тайскому боксу