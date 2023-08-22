Елена Надолько из Башкирии одержала победу на играх стран СНГ по тайскому боксу

Спортсменка из Башкортостана Елена Надолько одержала победу на играх стран СНГ по тайскому боксу. Соревнования проходили в белорусском Витебске. Порядка 1800 спортсменов из девяти стран мира боролись за медали в разных весовых категориях. Сейчас Елена уже вернулась домой и приступила к тренировкам.
Елена Надолько пришла в тайский бокс 2,5 года назад. До этого занималась танцами, но спустя время полностью ушла в новый вид спорта. За несколько лет в тайском боксе спортсменка принимала участие лишь в российских стартах. Тогда она становилась призером, но не победителем. Дебютное выступление на международных стартах для Елены стало успешным.
На играх стран СНГ в Витебске Елена провела два боя. В полуфинале башкирская спортсменка встретилась с соперницей из Узбекистана и одержала победу 10:9, в финале выиграла досрочно у представительницы Белоруссии.
Перед играми сборная России по тайскому боксу провела учебно-тренировочные сборы в Кисловодске. И уже оттуда спортсмены отправились на соревнования.
Сейчас спортсменка продолжает тренироваться, поддерживать физическую форму. Следующие старты у Елены только зимой. Тогда она примет участие в чемпионате Приволжского федерального округа.