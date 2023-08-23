В Башкирии при неизвестных обстоятельствах утонул 69-летний рыбак

Трагедия произошла минувшей ночью на реке Уфа неподалеку от села Файзуллино Благовещенского района республики, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Информацию о том, что во время рыбалки на водоеме утонул мужчина, 1954 года рождения, передали очевидцы. Также известно, что место, где случилась трагедия, не было оборудовано для купания.
Тело утонувшего из воды достали родственники и передали правоохранителям. В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.
В ведомстве жителям республики напомнили, что свой отдых на водоемах необходимо проводить только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и проверено дно водоема.