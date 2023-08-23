В Башкирии пенсионеры попали в реанимацию после отравления грибами

Инцидент произошел в Салаватском районе Башкирии, где пять пенсионеров из Уфы отравились грибами. Они приехали в гости к своей родственнице в село Лаклы и решили все вместе сходить за грибами в лес.

Вернувшись домой, они приготовили эти грибы и съели, после чего почувствовали себя плохо. Бригада скорой помощи доставила их в Малоязовскую ЦРБ. По итогам проведенных медобследований был установлен диагноз: отравление грибами неизвестного происхождения.

Специалисты уточняют, что причиной отравления может стать употребление ядовитых, старых или ветхих грибов, а также условно съедобных и съедобных грибов, если нарушить технологию их приготовления.

Кроме того, собирать нужно только те грибы, которые вам знакомы, и только вдали от магистралей, дорог и населенных пунктов. Также рекомендуется почистить их и отварить сразу после сбора.

Первые симптомы при отравлении грибами: тошнота, рвота, повышение температуры тела, слабость, головокружение, боли в животе, жидкий стул и другие. Еще специалисты указывают на возможное появление судорог, нарушение зрения, бред, галлюцинации и возбуждение.