В Уфе отремонтируют фасад здания Башпотребсоюза

В Уфе в рамках капитального ремонта порядная организация ремонтирует фасад дома №26 по улице Ленина. Это здание построено в стиле типовой застройки 1937 года и известно горожанам как «Дом Кооперации (Башпотребсоюз)».

Четырехэтажное строение признано памятником архитектуры, и в настоящее время используется в качестве многоквартирного жилого дома.

В этом году будет отремонтирован фасад Башпотребсоюза. Также запланировано восстановление его архитектурных элементов, балконов в том числе.