В Уфе отремонтируют фасад здания Башпотребсоюза

В Уфе в рамках капитального ремонта порядная организация ремонтирует фасад дома №26 по улице Ленина. Это здание построено в стиле типовой застройки 1937 года и известно горожанам как «Дом Кооперации (Башпотребсоюз)».
Четырехэтажное строение признано памятником архитектуры, и в настоящее время используется в качестве многоквартирного жилого дома.
В этом году будет отремонтирован фасад Башпотребсоюза. Также запланировано восстановление его архитектурных элементов, балконов в том числе.
По словам экспертов, финансовые затраты на ремонт и восстановление таких исторических зданий существенно выше, чем в обычных домах. В смете расходов – сложная процедура разработки и согласования проекта реставрации декоративных элементов фасадов таких строений: важно полностью сохранить их аутентичность.