Уфа станет центром проведения международных игр «Навстречу Евразиаде»

С завтрашнего дня и по 28 августа в Уфе будут проходить первые евразийские игры по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде». Мероприятие соберет 800 спортсменов из более чем 20 стран, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Спортсмены будут соревноваться в следующи видах спорта: армрестлинг, воздушно-силовая атлетика, гиревой спорт, городки, компьютерный спорт, мас-рестлинг, перетягивание каната, спортивное метание ножа и полиатлон.

Кроме того, в рамках Евразиады состоится первенство мира по борьбе на поясах с участием спортсменов из 17 стран.

Также запланировано проведение международной научно-практической конференции «Евразиада – путь к спортивному сотрудничеству народов Евразии в эпоху глобальных перемен».