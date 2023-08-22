В Башкирии в спортшколе откроются туристические секции

Наши воспитанники будут также вовлечены в проектно-исследовательские и другие формы работы. Ведь сегодня туризм в республике — одна из приоритетных сфер, где, наряду с традиционными направлениями, появляются новые маршруты и программы. Сегодня детский туризм становится все более востребованным. Ведь, благодаря данному направлению дети смогут не только активно отдохнуть, получить новые навыки и научиться самостоятельности. Но и расширить свой кругозор, узнать много нового об истории родного края. Это гораздо лучше, чем проводить свободное от учебы время дома за компьютером. Мы надеемся, что воспитанникам спортшколы новые знания помогут достойно защищать честь района на различных соревнованиях.

пресс-служба администрации Краснокамского района