В Башкирии в спортшколе откроются туристические секции

В детской юношеской спортивной школе Краснокамского района в новом учебном году начнут работать дополнительные секции по направлению «Туризм», сообщает пресс-служба администрации района.

Фото №1 - В Башкирии в спортшколе откроются туристические секции

Спортивные секции рассчитаны на 90 человек и будут созданы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по созданию новых мест дополнительного образования. Ребята, которые захотят здесь заниматься, получат навыки здорового образа жизни, будут ходить в походы, экспедиции, на экскурсии.

Наши воспитанники будут также вовлечены в проектно-исследовательские и другие формы работы. Ведь сегодня туризм в республике — одна из приоритетных сфер, где, наряду с традиционными направлениями, появляются новые маршруты и программы. Сегодня детский туризм становится все более востребованным. Ведь, благодаря данному направлению дети смогут не только активно отдохнуть, получить новые навыки и научиться самостоятельности. Но и расширить свой кругозор, узнать много нового об истории родного края. Это гораздо лучше, чем проводить свободное от учебы время дома за компьютером. Мы надеемся, что воспитанникам спортшколы новые знания помогут достойно защищать честь района на различных соревнованиях.

пресс-служба администрации Краснокамского района

Для реализации проекта спортивная школа получила финансовые средства в размере около 300 тысяч рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. А также приобрела необходимый спортивный инвентарь. Уже в сентябре тренеры высшей категории ждут юных туристов. Национальный проект «Образование» помогает раскрыть новые таланты и возможности, а также добиться высоких результатов, уверены в районе.

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