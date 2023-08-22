В Башкирии в спортшколе откроются туристические секции

В детской юношеской спортивной школе Краснокамского района в новом учебном году начнут работать дополнительные секции по направлению «Туризм», сообщает пресс-служба администрации района.
Спортивные секции рассчитаны на 90 человек и будут созданы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по созданию новых мест дополнительного образования. Ребята, которые захотят здесь заниматься, получат навыки здорового образа жизни, будут ходить в походы, экспедиции, на экскурсии.
Для реализации проекта спортивная школа получила финансовые средства в размере около 300 тысяч рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. А также приобрела необходимый спортивный инвентарь. Уже в сентябре тренеры высшей категории ждут юных туристов. Национальный проект «Образование» помогает раскрыть новые таланты и возможности, а также добиться высоких результатов, уверены в районе.