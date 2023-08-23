В правительстве Башкирии обсудили вопросы строительства Межвузовского студенческого кампуса

В республиканском правительстве состоялось еженедельное совещание по вопросам строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.

Прежде всего, обсуждались вопросы строительства первой очереди и дорожной карты реализации проекта. Председатель Правительства Андрей Назаров обратил внимание участников совещания на 20 контрольных точек, запланированных к реализации на август текущего года в соответствии с дорожной картой.

В настоящее время на объекте ведутся работы по подготовке к монтажу эскалаторов, формированию дополнительной лифтовой группы, благоустройству прилегающей территории, устройству кровли 15-ти этажной части здания и другие