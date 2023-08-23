Из Башкирии после отпуска бойцы вновь отправились в зону СВО

Сегодня после краткосрочных отпусков в зону проведения спецоперации отправилась очередная группа военнослужащих. Торжественная церемония отправки состоялась на площади перед спорткомплексом «Уфа-арена».

От имени руководителя Башкирии Радия Хабирова к воинам обратился военный комиссар республики, полковник Михаил Блажевич, который еще раз подчеркнул, что в тот период, пока бойцы находятся на передовой, их семьи будут получать всестороннюю поддержку по всем жизненно важным вопросам. Также Михаил Блажевич пожелал военнослужащим скорейшего возвращения домой живыми.

Замполит роты с позывным «Хоба» рассказал о том, как он вместе со своими сослуживцами охраняет территорию Каховского водохранилища в Запорожской области. По его словам, с ним служит много ребят из Башкирии и Саратовской области. Он очень рад тому, что побывал в краткосрочном отпуске, увидел родных и набрался сил.